السلطات الصحية الكورية توضح خطط توزيع لقاحات كورونا المتبقية

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تدرس الحكومة الكورية حاليا مسألة التبرع بلقاحات فيروس كورونا للدول التي بها عدد كبير من السكان الكوريين الجنوبيين. وقالت "جونغ أون كيونغ" رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن وزارة الخارجية تدرس خطة إرسال الجرعات المتبقية من اللقاحات إلى الدول التي يعيش فيها كوريون.وخلال اجتماع للجنة الميزانية البرلمانية يوم أمس الاثنين، طرح النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "شين هيون يونغ" سؤالا على "جونغ" بشأن الاستخدام المزمع للقاحات المتبقية، حيث قال إنه تم التخلص من جرعات تكفي لـ950 ألف شخص في الغالب بسبب انتهاء صلاحيتها.وأضاف "شين" أن كمية من لقاحات أسترازينيكا تكفي لـ730 ألف شخص، و40 ألف جرعة من لقاح "يانسن" يجب أن تُستهلك قبل نهاية هذا العام. وردا على ذلك، قالت "جونغ" إن الجرعات الثانية من لقاح أسترازينيكا قد اكتملت تقريبا، بينما ستستخدم جرعات من لقاحات مختلطة ومتطابقة من لقاحات الحمض النووي الريبي. وبالنسبة للقاح "يانسن"، قالت "جونغ" إن القليل جدا من الجرعات المتبقية والدُفعات الجديدة التي ستصل يمكن تخزينها لمدة عامين.وأوضحت أن تاريخ انتهاء الصلاحية سيتم وضعه في الاعتبار حيث يتم الاحتفاظ بالمخزون في الغالب داخل كوريا، مع التبرع بالفائض. وأضافت "جونغ" أن السلطات الصحية تتوقع أن يتم التطعيم الكامل لـ80 في المائة من سكان كوريا حتى منتصف ديسمبر القادم.