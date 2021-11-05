سام سونغ وإس كيه تقدمان بيانات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة

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قدمت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك "سام سونغ" للإلكترونيات، و"إس كيه هاينكس" بيانات أشباه الموصلات الخاصة بها إلى الحكومة الأمريكية أمس الاثنين.ووفقا لمصادر مسؤولة في واشنطن، قدمت الشركتان البيانات إلى وزارة التجارة الأمريكية بعد ظهر أمس. وقد تم استبعاد معلومات حساسة، مثل معلومات العملاء، من تلك البيانات، حيث حذفت "سام سونغ" معلومات العملاء بالإضافة إلى بيانات المخزون ووضعت علامة على كل البيانات على أنها مصنفة كبيانات سرية، لضمان عدم الكشف عن المعلومات للجمهور. كما استبعدت "إس كيه هاينكس" أيضا معلومات العملاء ووضعت علامة على بعض البيانات المقدمة على أنها سرية.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد طلبت في أواخر سبتمبر من الشركات العالمية لتصنيع أشباه الموصلات ملء استبيان حول معلومات سلسلة التوريد، بما في ذلك بيانات المخزون والمبيعات والطلبات ومعلومات العملاء.وكان الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأمريكية لتقديم تلك المعلومات هو أمس الاثنين 8 نوفمبر.