كوريا وتشيلي توقعان مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال الهيدروجين

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اتفقت كوريا الجنوبية وتشيلي على زيادة التعاون في مجالات الهيدروجين والمعادن.ووقع نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بارك كي يونغ" اليوم الثلاثاء في سيول مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات التقنية الهيدروجينية والاقتصاد الهيدروجيني مع وزير الطاقة والمعادن التشيلي "خوان كارلوس جوبيت".وبموجب مذكرة التفاهم هذه، سيشارك البلدان خبراتهما المتعلقة بإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الهيدروجين.وقد كشفت تشيلي مؤخرا عن استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر التي تسعى من خلالها لأن تكون دولة موردة رائدة للوقود النظيف، وتبذل جهودا لتوسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه، وتنمية التعاون الدولي لتحقيق ذلك الغرض.ومن جانبها، كشفت كوريا الجنوبية عن خطتها لبناء نظام بيئي للهيدروجين، واتخذت التدابير المتعلقة بهذا الشأن، بما في ذلك تشريع قانون خاص بالهيدروجين، وتشكيل لجنة للاقتصاد الهيدروجيني، والكشف عن رؤية وطنية للاقتصاد الهيدروجيني.ودعا المسؤول الكوري الجانب التشيلي للمشاركة في المبادرة التي تنفذها كوريا الجنوبية لإنشاء شبكة توريد للهيدروجين النظيف.واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التعاون المشترك في مجالات المعادن والطاقة المتجددة.