الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

كوريا والولايات المتحدة تبحثان قضايا مختلفة خلال زيارة مسؤول أمريكي إلى سيول

Write: 2021-11-09 10:43:00

كوريا والولايات المتحدة تبحثان قضايا مختلفة خلال زيارة مسؤول أمريكي إلى سيول

Photo : YONHAP News

سيناقش مسؤول أمريكي كبير مجموعة متنوعة من القضايا خلال زيارته القادمة إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل.
وقالت مصادر مطلعة إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانيال كريتنبرينك" سوف يزور كوريا الجنوبية في الفترة من الغد الأربعاء وحتى يوم الجمعة بعد أن يقوم بزيارة لليابان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن التهديد الذي يمثله برنامج الصواريخ الباليستية والنووية لكوريا الشمالية ستتم مناقشته بالتأكيد خلال رحلة "كريتنبرينك" إلى سيول. وأضاف "برايس" أن استراتيجيات تعزيز آفاق نزع السلاح النووي الكامل والشامل من شبه الجزيرة الكورية ستكون على جدول الأعمال أيضا.
ورفض المتحدث الإدلاء بإجابات مباشرة عندما سئل عما إذا كانت قضية إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية ستتم مناقشتها. ومع ذلك، قال إن علاقة الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية واسعة وعميقة، لذلك سيكون هناك عدد من القضايا التي ستتم مناقشتها.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;