تقرير أمريكي يحذر من استمرار تشغيل مصنع لإنتاج اليورانيوم في كوريا الشمالية

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حذر تقرير نشره مركز أبحاث أمريكي من أن كوريا الشمالية تواصل تشغيل مصنعها الرئيسي لإنتاج اليورانيوم في منطقة "بيونغ سان".وقد قدم موقع "بييوند بارلُل" الإلكتروني المتخصص في شؤون كوريا الشمالية والتابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، هذا التقييم في تقرير نشره أمس الاثنين بناءً على تحليله لصور الأقمار الصناعية التجارية التي تم جمعها في الفترة من شهر أبريل وحتى شهر أكتوبر الماضيين.وقال التقرير إن مصنع إنتاج اليورانيوم في "بيونغ سان"، الواقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من الحدود بين الكوريتين، لا يزال يعمل وينتج مركّزا لليورانيوم يسمى "الكعكة الصفراء"، وهو يستخدم لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الضروري لإنتاج الأسلحة النووية.وأضاف التقرير أن مصنع "بيونغ سان" سيظل بلا شك يعمل في المستقبل، ويجب أن يتم تفكيكه ضمن أي اتفاق نووي مفيد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.