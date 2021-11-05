كوريا تخطط لاستراد 18 ألف طن من اليوريا من الصين

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين بأن الحكومة الكورية تجري مباحثات مع الصين حول استيراد 18 ألف طن من اليوريا ضمن الجهود الرامية إلى حل المشاكل التي تواجهها كوريا الجنوبية في توفير محلول اليوريا المائي.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "هونغ نام كي" إن الشركات الكورية قد وقعت صفقات مع الصين لاستيراد 30 ألف طن، لكن تم تأجيل موعد استيرادها بسبب الإجراءات الصينية الإلزامية الأخيرة لفحص الصادرات.
وأكد المسؤول أن عملية التخليص الجمركي لليوريا الصينية المستوردة جارية حاليا بشكل جزئي، موضحا أن وزارة الخارجية الكورية تجري مباحثات وثيقة مع الجانب الصيني من خلال استخدام القنوات الصينية رفيعة المستوى بالإدارة العامة الصينية للجمارك، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة.
كما تبين أن الحكومة الكورية تجري مباحثات مع حوالي 10 دول حول إمكانية استيراد محلول اليوريا المائي على المديين المتوسط والطويل.