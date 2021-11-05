كوريا تخطط لاستيراد علاج كورونا بدءا من فبراير القادم

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تخطط حكومة كوريا الجنوبية لتأمين العلاج الدوائي لفيروس كورونا بدءا من شهر فبراير القادم.وصرح المتحدث باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كو جيه يونغ" أمس الاثنين بأن الحكومة تقوم حاليا بتوقيع عقود للشراء المسبق للعلاج الدوائي بما يكفي لحوالي 404 آلاف شخص، وسيتم استيراده على مراحل بدءا من فبراير القادم.وقد وقعت الحكومة الكورية عقد شراء لما يكفي لـ200 ألف شخص مع شركة "ميرك آند كمباني" الأمريكية للأدوية في شهر سبتمبر الماضي، وعقد شراء آخر لما يكفي لـ70 ألف شخص مع شركة "فايزر" الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي.وتجري الحكومة مشاورات حاليا مع هاتين الشركتين بالإضافة إلى شركة "روش" السويسرية لتوقيع عقود شراء أدوية تكفي لـ134 ألف شخص.وأضاف المتحدث "كو" أن شراء كمية إضافية من الأدوية سيعتمد على الأوضاع المتعلقة بعدد حالات الإصابة الجديدة وموافقة وزارة الأغذية والأدوية على استخدام تلك الأدوية، موضحا أنه سيتم توفير تلك الأدوية لمرضى كورونا بالمجان.