الصين تؤكد أن قيود تصدير اليوريا لا تستهدف أي بلد

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صرحت الحكومة الصينية بأنها تجري مفاوضات نشطة مع كوريا الجنوبية بشأن قيود تصدير المواد الخام، بما في ذلك اليوريا، التي تسببت في نقص واسع النطاق في تلك المادة المضافة المستخدمة في سيارات الديزل لتخفيض الانبعاثات.وفي رد مكتوب على استفسار من وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الصينية إن إعادة تعديل قائمة بنود التصدير والاستيراد الخاضعة للتفتيش تهدف إلى تحسين الإدارة وليس استهداف دولة معينة.وأضافت أن الحكومة الصينية تقدر بشدة طلب كوريا الجنوبية على اليوريا وتتفاوض بشكل استباقي لحل هذه المشكلة.ونظرا لاعتماد كوريا الجنوبية على الصين في استيراد حوالي ثلثي احتياجاتها من اليوريا، أكد الرئيس "مون جيه إين" للجمهور في وقت سابق من يوم أمس أن حكومته تحشد جميع القنوات الدبلوماسية لتأمين المكون الرئيسي لمحلول اليوريا المائي، المسمى بسائل عادم الديزل.ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن الحكومة تعطي أولوية لنقل حوالي 18 ألف طن من اليوريا من الصين، حيث كان قد تم التعاقد على حوالي 30 ألف طن من اليوريا ليتم شراؤها من الشركات الصينية.