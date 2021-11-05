مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء

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سيصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك" إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.وسوف يبدأ كريتنبرينك زيارته الأولى لكوريا منذ توليه مهام منصبه، بعد اختتام زيارته التي استمرت أربعة أيام لليابان في وقت سابق من اليوم.وخلال إقامته في سيول التي تستغرق ثلاثة أيام، من المتوقع أن يجتمع المسؤول الأمريكي مع كبار المسؤولين الحكوميين الكوريين لمناقشة العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والأوضاع الإقليمية، وقضايا شبه الجزيرة الكورية، والقضايا العالمية.ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي "يو صونغ بيه" صباح الغد الخميس، وسوف تعقبه محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون". كما سيجتمع كريتنبرينك مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "لي صونغ هو" وكبار المسؤولين في وزارة التجارة لمناقشة التعاون المحتمل بين البلدين بشأن تحركات إدارة جو بايدن لمعالجة قضايا سلسلة التوريد العالمية.