سيول وواشنطن تتبادلان الآراء حول مسودة إعلان نهاية الحرب

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صرح سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "لي سو هيوك" بأن سيول وواشنطن تناقشان بشكل مكثف إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية.وفي اجتماع مع الصحفيين في واشنطن أمس الثلاثاء، قال السفير الكوري إن البلدين الحليفين يتبادلان الآراء بشأن تلك المسودة، موضحا أنهما يواصلان بذل جهود نشطة وخلاقة في هذا الشأن. وقال إن المناقشات الوثيقة تجري أيضا حول نطاق التعاون بين سيول وواشنطن، وأن توسيع نطاقه الجغرافي قد يعني مشاركة حكومة كوريا الجنوبية في القضايا العالمية، بما في ذلك التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وجاءت هذه التصريحات بعد أن ألمح مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" في تصريحات أدلى بها الشهر الماضي إلى وجود خلافات محتملة بشأن دعوة الرئيس "مون جيه إين" للإعلان عن إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه قد يكون لدى البلدين وجهات نظر مختلفة نوعا ما حول التسلسل الدقيق أو التوقيت أو الظروف ذات الصلة باتخاذ خطوات في هذا الشأن.ومع ذلك، وفقا للسلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية، لا تركز صياغة سوليفان على الخلافات، ولكن على العملية الجارية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التداعيات الدبلوماسية للإعلان والقضايا الأخرى ذات الصلة.