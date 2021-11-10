فوز دوسان بيرز على سام سونغ لايونز 6-4

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فاز فريق دوسان بيرز بالمباراة الافتتاحية لدوري البيسبول الكوري على فريق سام سونغ لايونز، والتي أقيمت في ملعب "سام سونغ ليونز بارك" في مدينة ديغو ليلة أمس الثلاثاء.وفاز فريق دوسان بيرز على مضيفه 6-4 على الرغم من أن اللاعب "ديفيد بوكانان" قدم سبعة أشواط قوية لفريق سام سونغ لايونز.وقام مهاجم فريق دوسان بيرز "هونغ كون هوي" بالركض مرة واحدة فقط لثلاث جولات، مما أحبط الفرص المحملة لفريق سام سونغ لايونز. وفشل لاعب فريق دوسان "تشيه وان جون" في اثنتين من بين خمس ضربات.وبهذا الفوز تقدم فريق دوسان بيرز في الترتيب للسنة السابعة على التوالي، وبالتالي سيواجه بطل الموسم العادي "كيه تي ويز". وسوف تقام المباراة الفاصلة الثانية في الساعة 6:30 من مساء اليوم الأربعاء، في ملعب جام شيل في سيول.