كوريا تعلن عن بدء استيراد 18 ألف طن من اليوريا من الصين

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء إنه سيتم استيراد 18 ألفا و700 طن من اليوريا من الصين. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للتواصل مع بكين عبر قنوات مختلفة بهدف تسريع الإجراءات ذات الصلة لمعالجة النقص الحاد في هذا المركب العضوي.وقالت إن البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الصين أكدت أن التفتيش على اليوريا التي سيتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية قد اكتمل. وتعد هذه الكمية جزءا من طلبات اليوريا التي تم إبرامها بالفعل مع الشركات الصينية.وفي وقت سابق، كشف وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" عن أن شركات كورية جنوبية وقعت صفقات لاستيراد حوالي 30 ألف طن من اليوريا من الصين.وقد حشدت سيول قنوات اتصال رفيعة المستوى مع بكين في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على الصادرات، والتي تسببت في نقص حاد في محلول اليوريا في كوريا الجنوبية، حيث تعتمد سيول على بكين في ثلثي وارداتها من اليوريا، التي تستخدم في سيارات الديزل لتخفيض الانبعاثات.