3.3 تريليون وون صافي قيمة الأسهم الكورية التي باعها الأجانب في أكتوبر

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قام المستثمرون الأجانب ببيع ما قيمته 3.3 تريليون وون من الأسهم الكورية في شهر أكتوبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، باع الأجانب ما قيمته 3 تريليونات و335 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 2.8 مليار دولار، من الأسهم الكورية في الشهر الماضي.وأشار التقرير إلى أن الأجانب باعوا ما قيمته 3 تريليونات و422 مليار وون من الأسهم في سوق كوسبي، بينما اشتروا ما قيمته 87 مليار وون من الأسهم في سوق كوسداك.وكان المستثمرون الأجانب يمتلكون ما قيمته 742.2 تريليون وون من الأسهم الكورية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض مقداره 27 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، وهو ما يمثل 27.8% من إجمالي قيمة الأسهم في البورصة الكورية.أما صافي استثمارات الأجانب في السندات الكورية فبلغ تريليونين و517 مليار وون في شهر أكتوبر الماضي.وبهذا بلغت قيمة السندات الكورية التي يمتلكها أجانب 205.1 تريليون وون، بزيادة مقدارها 1.5 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، وهو ما يمثل 9.2% من إجمالي قيمة السندات في كوريا الجنوبية.