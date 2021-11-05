الرئيس الكوري يجرى حوارا مع الشعب يوم 21 نوفمبر

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من المقرر أن يجري الرئيس الكوري "مون جيه إين" حوارا مع الشعب من خلال جلسة تلفزيونية سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون كي بي إس مساء يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ولمدة 100 دقيقة.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إن الرئيس "مون" سيتبادل خلال الجلسة الآراء مع أفراد الشعب حول القضايا المتعلقة بالتغلب على أزمة كورونا وإجراءات الحجر الصحي والأوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها الرئيس "مون" حوارا مع الشعب منذ شهر نوفمبر من عام 2019.وسوف يشارك في جلسة الحوار حوالي 300 من المواطنين الذين تم اختيارهم بناء على الفئات العمرية والجنسية والإقليمية.