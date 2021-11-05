إصابات كورونا الجديدة في كوريا تتجاوز ألفي حالة مرة أخرى

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى ألفين مرة أخرى بعد يومين من بقائه أقل من ذلك المستوى.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2425 حالة، منها 2409 حالات محلية المصدر، و16 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة 460 مريضا، بزيادة مقدارها 35 مريضا مقارنة باليوم الأسبق.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3012 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ معدل التطعيم بلقاحات كورونا بشكل كامل 77.2% من إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية، فيما بلغ معدل التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح 81.2%.