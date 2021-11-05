كوريا تسعى لتطوير محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل قابل لإعادة الاستخدام

Photo : YONHAP News

اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على بدء العمل في تطوير محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل قابل لإعادة االاستخدام وبقوة دفع تصل إلى 100 طن، اعتبارا من العام القادم.وقال النائب "جو صنغ ريه" عضو اللجنة البرلمانية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في موجز صحفي اليوم الأربعاء إنه من الضروري تطوير محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل لتعزيز قدرة البلاد على تطوير مركبة للهبوط على سطح القمر حتى عام 2030، وأيضا إنتاج نظام للملاحة الفضائية بتقنية كورية خاصة.وأضاف "جو" أنه سيتم تطبيق التقنية الخاصة بإعادة الاستخدام على تطوير محرك صاروخ تصل قوة دفعه إلى 100 طن، وأنه سيتم تطوير نظام كوري خاص بالملاحة الفضائية لتأمين السيادة في مجال الأقمار الصناعية والملاحة الفضائية.وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى ميزانية تبلغ 3 تريليونات و723.4 مليار وون خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2035، كما يحتاج إلى تمرير القوانين ذات الصلة.