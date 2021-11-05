سيول تتوقع ألا تطلب واشنطن من شركات الرقائق الكورية تقديم معلومات إضافية

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أجرى وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "مون صنغ ووك" محادثات أمس الثلاثاء في واشنطن مع وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو"، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة الأمريكية لكبار مصنعي رقائق أشباه الموصلات العالمية، بما فيها "سام سونغ" للإلكترونيات، لتقديم معلومات عنها لمعالجة النقص العالمي في إنتاج الرقائق الإلكترونية.وتوقع الوزير الكوري ألا تطلب الولايات المتحدة من شركات الرقائق العالمية تقديم معلومات إضافية، نظرا لأن واشنطن قد طلبت تقديم العلومات لتحقيق الاستقرار في سلاسل توريد أشباه الموصلات.وأضاف أن رؤساء شركات الرقائق، بما في ذلك شركة "تي إس إم سي" التايوانية، قد أعربوا عن تأييدهم لفكرة تقديم معلومات، وقال إن تقديم المعلومات للولايات المتحدة سيساعد على تحقيق الاستقرار في سلاسل توريد الرقائق.وقد بلغ عدد الشركات التي قدمت معلومات للولايات المتحدة 189 شركة على مستوى العالم.