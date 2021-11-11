المرشح الرئاسي للمعارضة يعتذر عن دفاعه عن الرئيس الأسبق تشون دو هوان

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زار المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، مدينة "كوانغ جو" الجنوبية، واعتذر عن تصريحاته التي بدت وكأنها تدافع عن الرئيس الأسبق "تشون دو هوان".وزار "يون صوك يول" مقبرة "18 مايو" الوطنية أمس الأربعاء، حيث اعتذر لكل من تضرر من تصريحاته حول الرئيس الاستبدادي العسكري السابق، حيث يُعرف "تشون" بحملة القمع الوحشية لانتفاضة "كوانغ جو" الديمقراطية.وتعهد "يون" ببناء "منطقة ديناميكية مليئة بالأحلام وخالية من الماضي المؤلم" في "كوانغ جو" ومقاطعتي شمال وجنوب "جولا" إذا أصبح رئيسا للبلاد.وقال المرشح عن الحزب المحافظ إنه يتذكر كيف بذل مواطنو "كوانغ جو" دماءهم من أجل الديمقراطية قبل 40 عاما، في إشارة إلى انتفاضة مايو عام 1980، وأضاف أن "الماضي المؤلم" لمدينة "كوانغ جو" قد أصبح "تاريخ الفخر" لكوريا الجنوبية، وأن تضحياتهم بأرواحهم أدت إلى ازدهار الديمقراطية الحالية.وتعهد النائب العام السابق بتحقيق الوحدة الوطنية ومواصلة تعزيز الديمقراطية.وكان "يون" يخطط لإشعال بخور ووضع زهور في النصب التذكاري في المقبرة، لكن احتجاجات المواطنين هناك اضطرته إلى الاكتفاء بالوقوف في صمت عند مدخل المقبرة بدلا من ذلك.