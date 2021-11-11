بان كي مون يؤكد أن تحقيق الحياد الكربوني مستحيل بدون الطاقة النووية

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قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" إن تحقيق الحياد الكربوني سيكون مستحيلا بدون الاعتماد على الطاقة النووية.وفي كلمته الرئيسية في افتتاح معرض "بيت غا رام" الدولي لتكنولوجيا الطاقة الكهربائية 2021 ؜في مدينة "كوانغ جو"، قال "بان" إن لجنة الحياد الكربوني وضعت خريطة طريق تستبعد عمليا محطات الطاقة النووية، ولكن بالنظر إلى الظروف الطبوغرافية والمناخية لكوريا الجنوبية فإن العديد من الخبراء يستبعدون إمكانية تنفيذ هذا المخطط.وقال "بان" إنه يعلم أن وجهات نظره تختلف عن توجه الحكومة الحالية.وفي إشارة إلى قيام فرنسا وبريطانيا والصين مؤخرا بمراجعة سياساتها بشأن تقليل الاعتماد على الطاقة النووية، قال إن تلك الدول فعلت ذلك لأنها أدركت أن الحياد الكربوني لا يمكن تحقيقه بدون مساعدة الطاقة النووية.وشدد الأمين العام السابق للأمم المتحدة على أن كوريا الجنوبية يجب أن تستفيد من خبراتها في المفاعلات الصغيرة الآمنة والفعالة.