سيول تطلب دعم أوغندا للمرشحة الكورية لمنظمة العمل الدولية

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طلب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشيه جونغ مون" دعم أوغندا للمرشحة الكورية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن "تشيه"، الذي يقوم بجولة في قارة أفريقيا، قد التقى بوزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية "أوكيلو أوريم" في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة التعاون الثنائي.وخلال اجتماعهما، طلب نائب وزير الخارجية دعم أوغندا لوزيرة الخارجية الكورية السابقة "كانغ كيونغ هوا" التي تتنافس على رئاسة منظمة العمل الدولية.ويرأس "تشيه" فريق عمل في وزارة الخارجية لدعم ترشيح "كانغ"، وسوف يتم إجراء انتخابات منظمة العمل الدولية في مارس القادم.وخلال الاجتماع مع المسؤول الأوغندي، ناقش الجانبان أيضا مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية الرئيسية في أوغندا التي تقع في شرق إفريقيا، وكذلك الاستثمار في قطاعات التصنيع والزراعة والسياحة والنفط والغاز.