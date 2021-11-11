واشنطن تعيد التأكيد على أهمية تحقق الشروط قبل نقل حق القيادة إلى الجيش الكوري

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مجددا على أن نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى كوريا الجنوبية سيتم وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" أمس الأربعاء.وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلافات بين سيول وواشنطن بشأن هذه المسألة، قال "كيربي" إن القرار بشأن توقيت القدرة التشغيلية النهائية سيُتخذ بناء على تقييم يتم إجراؤه داخل التحالف.وقال إن وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" ونظيره الكوري "صوه أوك" لم يتخذا أي قرار بشأن التوقيت، وأن نقل حق قيادة العمليات العسكرية سيكون على أساس استيفاء الشروط المتفق عليها بين الطرفين. وأضاف أن التحالف بين الدولتين يخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ولا يزال أمامهما بعض العمل للقيام به.وتأتي تصريحات المتحدث الأمريكي في أعقاب تصريحات أدلى بها قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية "بول لاكاميرا" الأسبوع الماضي، والتي ألمح فيها إلى احتمال إجراء تعديلات على خطة نقل القيادة على أساس الشروط.