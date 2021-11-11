كوريا الجنوبية وكولومبيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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التقى رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" مع نائبة الرئيس الكولومبي "مارتا لوسيا راميريز" أمس الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وفي الاجتماع الذي عقد في المجمع الحكومي في سيول، أشاد "كيم" بأن العلاقات الثنائية تتجه نحو علاقات مشاركة مبتكرة موجهة نحو المستقبل بعد قمة قادة البلدين في أغسطس.واقترح رئيس الوزراء الكوري أن يعمل البلدان معا لتوسيع التعاون ليشمل مختلف مجالات الابتكار الرقمي والبنية التحتية الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.ومن جانبها أعربت "راميريز" عن تقديرها لتزويد كوريا الجنوبية بلادها بالإمدادات الخاصة بمكافحة وباء كورونا ومشاركة خبراتها في التعامل مع الوباء. كما أعربت نائبة الرئيس الكولومبي عن أملها في أن تعزز الدولتان التعاون في مجالات بناء السفن والطائرات ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية.وقد حضرت "راميريز" منتدى الاقتصاد الأخضر للتحالف بين كوريا ومنطقة المحيط الهادئ الذي عُقد في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.