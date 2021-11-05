الحكومة الكورية تفرض قيودا طارئة وتخفض الرسوم الجمركية لحل أزمة نقص اليوريا

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قررت الحكومة الكورية تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اليوريا، كما ستفرض قيودا طارئة على إنتاج وبيع اليوريا ومحلولها المائي وسط النقص الحاد في تلك المادة.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذه الخطة اليوم الخميس خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة سبل معالجة نقص اليوريا.وبناء على تلك القيود الطارئة، سيتوجب على المنتجين والبائعين لكل من المادة ومحلولها الإبلاغ عن وارداتهم ومبيعاتهم وأسعارهم ومخزوناتهم إلى الحكومة.ويسمح هذا الإجراء أيضا للحكومة بطلب القيام بالإنتاج والتوريد والشحن، وبتحديد طرق البيع.وقال رئيس الوزراء إنه سيتم جلب 18 ألفا و700 طن من اليوريا قريبا من الصين، بعد الجهود الدبلوماسية الشاملة للحكومة.وأضاف أن كوريا لن تواجه صعوبات في تلبية طلب المركبات، حيث تسعى الحكومة والقطاعات الصناعية لاستيراد تلك المادة من مختلف الدول.