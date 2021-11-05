الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحكومة الكورية تفرض قيودا طارئة وتخفض الرسوم الجمركية لحل أزمة نقص اليوريا

Write: 2021-11-11 10:30:37Update: 2021-11-11 10:55:42

الحكومة الكورية تفرض قيودا طارئة وتخفض الرسوم الجمركية لحل أزمة نقص اليوريا

Photo : KBS News

قررت الحكومة الكورية تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اليوريا، كما ستفرض قيودا طارئة على إنتاج وبيع اليوريا ومحلولها المائي وسط النقص الحاد في تلك المادة.

وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذه الخطة اليوم الخميس خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة سبل معالجة نقص اليوريا.

وبناء على تلك القيود الطارئة، سيتوجب على المنتجين والبائعين لكل من المادة ومحلولها الإبلاغ عن وارداتهم ومبيعاتهم وأسعارهم ومخزوناتهم إلى الحكومة.

ويسمح هذا الإجراء أيضا للحكومة بطلب القيام بالإنتاج والتوريد والشحن، وبتحديد طرق البيع.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم جلب 18 ألفا و700 طن من اليوريا قريبا من الصين، بعد الجهود الدبلوماسية الشاملة للحكومة.

وأضاف أن كوريا لن تواجه صعوبات في تلبية طلب المركبات، حيث تسعى الحكومة والقطاعات الصناعية لاستيراد تلك المادة من مختلف الدول.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;