مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بكبار المسؤولين الكوريين

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وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك" إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس الأربعاء بعد زيارة إلى اليابان استغرقت 4 أيام، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين الكوريين اليوم الخميس، حيث يلتقي بنظيره الكوري "يو سُنغ بيه" صباح اليوم ويتناول معه غداء عمل.ومن المقرر أيضا أن يجتمع "كريتنبرينك" مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "لي صونغ هو" ويقوم بزيارة إلى النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" بعد ظهر اليوم.وسوف يعقد مساعد الوزير الأمريكي اجتماعا منفصلا مع نائب وزير التجارة "جونغ ديه جين".وبالإضافة إلى ذلك، سيلتقي "كريتنبرينك" بمرشحي الرئاسة من الحزبين السياسيين الرئيسيين، وهما "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي.