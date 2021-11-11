الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بكبار المسؤولين الكوريين

Write: 2021-11-11 10:52:56

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بكبار المسؤولين الكوريين

Photo : YONHAP News

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك" إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول أمس الأربعاء بعد زيارة إلى اليابان استغرقت 4 أيام، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين الكوريين اليوم الخميس، حيث يلتقي بنظيره الكوري "يو سُنغ بيه" صباح اليوم ويتناول معه غداء عمل.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع "كريتنبرينك" مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية "لي صونغ هو" ويقوم بزيارة إلى النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" بعد ظهر اليوم.

وسوف يعقد مساعد الوزير الأمريكي اجتماعا منفصلا مع نائب وزير التجارة "جونغ ديه جين".

وبالإضافة إلى ذلك، سيلتقي "كريتنبرينك" بمرشحي الرئاسة من الحزبين السياسيين الرئيسيين، وهما "لي جيه ميونغ" من الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;