مون يهنئ كيشيدا على إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان

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قدم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" تهنئة إلى رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على إعادة انتخابه أمس الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" إن الرئيس "مون" أعرب في رسالته عن أمله في العمل معا لتحسين العلاقات بين البلدين.وقد أعيد انتخاب "كيشيدا" في منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من يوم أمس، بعد أن حقق حزبه الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية.وقالت "بارك" إن حكومة سيول تأمل في استمرار التعاون مع مجلس الوزراء الياباني الجديد للتعامل مع القضايا الثنائية والعالمية، بما في ذلك جائحة كورونا وتغير المناخ.وكان الرئيس "مون" قد بعث برسالة تهنئة إلى كيشيدا يوم 4 أكتوبر أيضا عندما تم انتخابه رئيسًا للوزراء للمرة الأولى، وأجرى محادثات هاتفية معه لأول مرة يوم 15 أكتوبر.