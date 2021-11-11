29.3% زيادة في صادرات كوريا في الأيام العشرة الأولى من نوفمبر

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زادت صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 30% في الأيام العشرة الأولى من نوفمبر على أساس سنوي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات البلاد 18.3 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 29.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.ونما متوسط الصادرات اليومية بنسبة 14.1%، مع ارتفاع عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد عن العام الماضي.وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 45.3% والمنتجات البترولية بـ81.5%، بينما تراجعت صادرات السفن بنسبة 60.7%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ10%.وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 34.9%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 20.8%.ومن ناحية أخرى، زادت الواردات بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 21.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.