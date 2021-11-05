فيديوهات لعبة الحبار على يوتيوب تتجاوز 17 مليار مشاهدة

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تغلب المسلسل الكوري "لعبة الحبار" الذي تعرضه شبكة نتفلكيس على مسلسل "لعبة العروش" من حيث عدد مرات مشاهدة الفيديوهات ذات الصلة به على موقع يوتيوب.جاء ذلك في تقرير نشرته القناة الترفيهية "فرايتي" أمس نقلا عن شركة "بوفيل" لتحليل بيانات الفيديوهات.ووفقا لبوفيل، بلغ إجمالي عدد الفيديوهات ذات العلاقة التي صنعتها شركة الإعلان الرسمية عن المسلسل الكوري والمقاطع حوالي 131 ألف فيديو، وقد تجاوز عدد مرات مشاهدتها 17 مليار مرة على يوتيوب.كما بلغ عدد مرات الضغط على زر "لايك" والتعليقات المكتوبة على الفيديوهات على يوتيوب حوالي 533 مليون مرة خلال ثمانية أسابيع.وبالنسبة لمسلسل "لعبة العروش" الذي يعتبر أكثر المسلسلات رواجا من شركة "إتش بي أوه"، فقد طرح حوالي 420 ألف فيديو ذي صلة على يوتيوب خلال 10 سنوات، وبلغ عدد مرات مشاهدتها 16 مليارا و900 مليون مرة، وعدد مرات الضغط على زر "لايك" أو التعليقات عليها 233 مليون مرة.وقالت "فرايتي" إن مسلسل "لعبة الحبار" نجح في السيطرة بسرعة على الثقافة العالمية وخريطة ترتيب الفيديوهات في التحميل ولم يترك يوتيوب أيضا استثناء، حيث نجح في تخطي الأرقام التي كان قد حققها مسلسل "لعبة العروش".