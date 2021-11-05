بدء إزالة الأسلاك الشائكة العسكرية في نهر هان

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بدأت عمليات إزالة الأسلاك الشائكة العسكرية عند مصب نهر هان، والتي كانت قد أنشأتها حكومة كوريا الجنوبية على محيط وشواطئ النهر في حقبة السبعينيات من القرن الماضي من أجل منع تسرب عناصر مسلحة كورية شمالية.ويقول المواطنون إن الطريق الصغير المستقيم بجانب طريق السيارات الذي تم إنشاؤه من أجل المشي أو ركوب الدراجات بجوار نهر هان، سيمكن من خلاله رؤية النهر أخيرا بعد أن ظلت تلك الأسلاك الشائكة المزدوجة تحجب الرؤية طوال الـ50 عاما الماضية.ومن المتوقع أن تتم إزالة الأسلاك بطول 6.6 كيلومتر، من جسر "تشوجي" إلى خزان جزيرة "آن آم"، وبطول 8.7 كيلومتر من جسر "إيل سان" إلى ميناء "جولليو لي".أما الأسلاك الشائكة المتبقية على ضفاف النهر فسوف تتم إزالتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.ومن المتوقع أن يتم بناء طريق خاص للدراجات والمشي في المكان الذي كانت تحتله تلك الأسلاك، كما سيتم تحويل الأسلاك المزالة إلى أعمال فنية تعبر عن السلام في شبه الجزيرة الكورية.وصرح "جونغ ها يونغ" رئيس مدينة "كيم بو" بأنه سيتم وضع خطة دقيقة لتحويل محيط النهر في المدينة إلى مساحة خاصة من أجل راحة المواطنين.