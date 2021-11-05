مطار إنتشون الدولي الـ8 عالميا من حيث عدد المسافرين رغم جائحة كورونا

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بلغ عدد مستخدمي مطار إنتشون الدولي من المسافرين الدوليين 11 مليونا و960 ألف مسافر خلال العام الماضي ليحتل مطار كوريا الجنوبية الرئيسي بذلك المركز الـ8 على مستوى العالم، والمركز الأول في آسيا من حيث عدد المسافرين.وأوضحت وزارة الأراضي والنقل الكورية أن مركز المطار انخفض من الـ5 في عام 2019 إلى الثامن في العام الماضي نتيجة لارتفاع مراكز المطارات الأوربية التي تشهد تنقلات حرة بين المسافرين نسبيا في ظل الانخفاض السريع في عدد المسافرين الدوليين بسبب جائحة كورونا.وأضافت أن مطار إنتشون احتل المركز الأول في آسيا لأول مرة منذ افتتاحه بعد التغلب على مطاريْ "هونغ كونغ" و"سنغافوره" اللذين ظلا يتنافسان في احتلال الصدارة في مجال النقل الجوي آسيويا، وهو ما يدل على أن كوريا تحافظ على مكانتها كقوة جوية في آسيا.الجدير بالذكر أن مطار دبي احتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، وتلاه مطار أمستردام في هولندا، ومطار لندن هيثرو في بريطانيا.من ناحية أخرى احتل مطار إنتشون المركز الثالث عالميا في مجال الشحن الجوي، بمليونين و760 ألف طن من الشحنات الجوية الدولية خلال العام الماضي بعد مطاري "تشيبراك" في هونغ كونغ، و"بودونغ" في الصين.