بدء الدروس عن بعد لطلاب الصف الثالث الثانوي اليوم

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تحولت الدروس في جميع المدارس الثانوية في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية إلى دروس عن بُعد بدءا من اليوم، قبل أسبوع من إجراء امتحان دخول الجامعات لعام 2022 يوم الخميس القادم 18 نوفمبر.جاء ذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمنع انتشار عدوى كورونا بين الطلاب قبل وفي أثناء إجراء الامتحان، حيث تشمل تلك الإجراءات أيضا إلزام الطلاب الذين سيخضعون للامتحان بارتداء كمامات.وأيضا خلافا للعام الماضي سيتم إنشاء حواجز تفصل بين الطلاب في وقت الغداء. وسوف يقوم الطلاب بأنفسهم بتركيب تلك الحواجز ثم إعادتها إلى المشرفين بعد تناول الغداء.وبالنسبة للطلاب الذين تم التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، سينبغي عليهم إبلاغ الهيئات التعليمية المختصة بذلك بحيث يمكنهم إجراء الامتحان في مراكز الرعاية، بينما سيتمكن الطلاب المعزولين في بيوتهم من إجراء الامتحان في أماكن خاصة.وبلغ عدد الطلاب المصابين بالفيروس حتى أول من أمس الثلاثاء 66 طالبا، وقد تم تخصيص أماكن معزولة للامتحان لـ12 طالبا بسبب عزلهم صحيا في بيوتهم.وسوف يتم حظر إدخال الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية إلى أماكن الامتحان.