المرشحون لانتخابات الرئاسة ينظمون حملات انتخابية

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تعهد مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات الرئاسة القادمة "لي جيه ميونغ" بوضع خطة لتحديد مهلة لفرض ضرائب على الممتلكات الافتراضية. وتتضمن الخطة تخصيص مهلة لمدة عام واحد، أي من العام القادم وحتى عام 2023، إلى جانب رفع حد الخصم إلى حد كبير، موضحا أن الإسراع إلى فرض الضرائب دون تحضير لها أمر غير مبرر.جاء ذلك في لقاء أجراه اليوم بعدد من الشباب الذين استثمروا في الممتلكات الافتراضية حيث أكد على أهمية حماية أولئك المستثمرين.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تستهدف جذب تأييد الناخبين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.من جانبه، زار مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير "يون صوك يول" مدينة "موك بو" في مقاطعة جنوب جولا وهي مسقط رأس الرئيس الليبرالي الأسبق "كيم ديه جونغ"، حيث أكد على أنه سيرث روح توحيد الشعب منه.وقال إن أهم مبادئ الرئيس الأسبق كيم هي توحيد الشعب قبل كل شيء، مشيرا إلى أنه سيحترم وسيقبل بجميع الذين ينتقدونه ويعارضونه.وبعد ذلك توجه إلى قرية "بونغ هوا" من أجل زيارة قبر الرئيس اليبرالي الأسبق "روه مو هيون".