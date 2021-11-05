أزمة سلاسل الإمداد في البلاد

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اتضح أن 3 من بين كل 10 مواد تستوردها كوريا الجنوبية، بما في ذلك اليوريا، تعتمد فيها بنسبة تزيد عن 80% على دول معينة فقط.وكانت مصانع إنتاج اليوريا ومحلولها المائي في كوريا قد اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد مرور 20 يوما فقط من بدء تنفيذ قرار الحكومة الصينية بتقييد صادراتها، حيث تعتمد كوريا على الصين بنسبة 97% في استيراد اليوريا التي تستخدم كمادة مضافة لمنع انبعاث الغازات الضارة من سيارات الديزل، وبنسبة 100% في استيراد المغنيسيوم المستخدم في تصنيع أجسام السيارات، وبنسبة 83% في استيراد اللثيوم اللازم لتصنيع البطاريات المستخدمة في العديد من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والنقالة.كما اتضح أن هناك حوالي 3 آلاف و900 سلعة تعتمد كوريا في استيراد كل منها على دولة واحدة فقط بأكثر من 80%، أي أن 3 من بين كل 10 مواد تستوردها كوريا تأتي من دولة واحدة، بما في ذلك الصين.ويحذر الخبراء من أنه إذا تم وقف توريد هذه المواد بشكل مفاجئ، مثلما حدث بالنسبة لليوريا، فسوف تتعرض الصناعات الكورية لانتكاسة خطيرة.ولحل هذه المشكلة، دعا "هوانغ كيونغ إين" الباحث في معهد البحوث الصناعية إلى ضرورة تنويع مصادر الاستيراد أو توطين المواد.