السفير الصيني يتعهد ببذل جهود لمعالجة نقص اليوريا في كوريا

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أكد السفير الصيني في كوريا الجنوبية على أن بلاده تأخذ أزمة النقص في محلول اليوريا في كوريا الجنوبية على محمل الجد، وأنها سوف تعمل مع سيول لمعالجة هذه القضية.صرح بذلك السفير الصيني "شينغ هايمينغ" خلال اجتماعه مع المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" في سيول أمس الخميس.وشدد "شينغ" على أن تعديل الصين لقيود التصدير الذي أدى إلى نقص حاد في محلول اليوريا في كوريا الجنوبية لم يكن يستهدف دولة معينة، وقال إن الصين تعاني أيضا من نقص كبير في تلك المادة.وكان المرشح الرئاسي "لي" قد دعا الصين إلى التعاون للتغلب على "الفوضى" الناجمة عن نقص اليوريا.وتعتمد كوريا الجنوبية على الصين في استيراد حوالي ثلثي وارداتها من مادة اليوريا، وهي عنصر رئيسي لصنع محلول اليوريا المائي الذي يستخدم في مركبات الديزل لتقليل الانبعاثات.