سيول وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون في شبكة سلاسل التوريد

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بشأن شبكة سلاسل التوريد وغيرها من القضايا العالمية المعلقة.وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين أمس الخميس بأن الجانبين اتفقا على ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من يوم أمس، بين نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون السياسية "يو صونغ بيه" ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانيال كريتنبرينك".وقد تبادل المسؤولان الآراء حول التحالف بين سيول وواشنطن والقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والمشاكل العالمية الأخرى، وأكدا مجددا على أن تحالفهما يمثل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا وخارجها.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، التقى "كريتنبرينك" أيضا مع نائب وزير التجارة "جونغ ديه جين" يوم الخميس، حيث تبادل معه الآراء حول جهود المتابعة بشأن زيادة كفاءة سلاسل التوريد العالمية منذ قمة مايو بين رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وناقش المسؤولان بوجه خاص مسألة التعاون في المجالات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية، واتفقا على التعاون الوثيق في هذه المجالات.