سيول تقترح على بيونغ يانغ استقبال بابا الفاتيكان

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صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" إن سيول اقترحت على كوريا الشمالية النظر في مسألة الزيارة المحتملة للبابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان إلى بيونغ يانغ.وكشف "جونغ" عن هذه الخطوة خلال اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الخميس، ردا على سؤال من النائب "لي تيه كيو" من حزب الشعب المعارض الصغير، الذي سأله عما إذا كانت الحكومة قد طرحت هذا الاقتراح على الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقال "جونغ" إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل، لكن الحكومة اقترحت بالفعل أن تدرس بيونغ يانغ مسألة زيارة البابا المحتملة خلال التبادلات السابقة بين الكوريتين.وبشأن عزم البابا على زيارة كوريا الشمالية، قال الوزير إن الحكومة تعتقد أنه عزم مؤكد، موضحا أن هناك احتمالات كبيرة للقيام بالزيارة بمجرد أن تتخذ كوريا الشمالية قرارا إيجابيا في هذا الشأن.وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية قد أبدت ردا معينا، قال "جونغ" إنه لا توجد ردود فعل سلبية حتى الآن من جانبها.وفي زيارته إلى إيطاليا في أواخر الشهر الماضي، التقى الرئيس "مون جيه إن" بالبابا "فرانسيس" في الفاتيكان، واقترح عليه زيارة كوريا الشمالية، وقد رحب البابا بالاقتراح قائلا إنه مستعد لتلك الزيارة إذا أرسلت كوريا الشمالية دعوة رسمية إليه.