وكالة الأدوية الأوربية توافق على استعمال دواء كوري كعلاج لفيروس كورونا

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أوصت وكالة الأدوية الأوربية بإجازة العلاج بالأجسام المضادة لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة الصناعات الدوائية الكورية الجنوبية "سيلتريون" للأشخاص المعرضين لتطور حالتهم إلى حالة خطيرة.وقد تمت الموافقة أمس الخميس على كل من الدواء الكوري المسمى "ريغ كيرونا"، والدواء "رونا بريف" الذي تنتجه شركة "روتش" السويسرية العملاقة بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية.وقالت الوكالة الأوربية إنه يجب تقديم العلاج "ريغ كيرونا" للبالغين الذين لا يحتاجون إلى دعم بالأوكسجين لكنهم معرضون لخطر تفاقم حالتهم.ويوصى باستخدام هذا الدواء لعلاج البالغين والمراهقين فوق 12 عاما الذين يعانون من حالات مماثلة.وتعد هذه أول موافقة على استخدام علاج لفيروس كورونا بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة في أوربا.