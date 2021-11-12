بدء العمل بالتخفيض المؤقت لضريبة الوقود اليوم الجمعة

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سيتم تخفيض الضرائب على الوقود بنسبة 20% لمدة 6 أشهر، بدءا من اليوم الجمعة.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية، سيؤدي ذلك إلى تخفيض بمقدار 164 وون للتر البنزين، و116 وون للتر الديزل، و40 وون للتر الغاز الطبيعي المسال.كما خفضت الحكومة رسوم استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من الصفر اعتبارا من اليوم الجمعة. وسوف تظل هذه التخفيضات سارية لمدة ستة أشهر حتى 30 أبريل من العام القادم.وبعد العمل بالتخفيضات، من المتوقع أن ينخفض سعر البنزين البالغ حوالي 1800 وون للتر الواحد إلى 1600 وون. ولكن قد لا يظهر التخفيض بدرجة كاملة على أسعار المستهلك، حيث يتم تحديد الأسعار بواسطة محطات التزود بالوقود.ومن المتوقع أيضا أن يستغرق الأمر أسبوعين حتى يظهر أثر التخفيضات الضريبية في الأسعار.