ارتفاع أسعار الصادرات الكورية للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الصادرات في أكتوبر 116.18 نقطة، بارتفاع نسبته 1.6% على أساس شهري.ويعد هذا هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد ارتفاعا في المؤشر، كما أن هذه هي أكبر قيمة منذ سبتمبر 2012. وعلى أساس سنوي، تمثل القراءة زيادة بنسبة 23.3%.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 4.8% على أساس شهري في أكتوبر، ليستمر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي.وعلى أساس سنوي، قفزت قيمة المؤشر بنسبة 36.8%، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر 2008، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 47.1%.ويعزى ارتفاع أسعار الصادرات والواردات إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام دبي، وهو خام النفط القياسي في كوريا الجنوبية، بمقدار 12.4% في الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الخام بنسبة 10.1% على أساس شهري في أكتوبر.