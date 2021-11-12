الرئيس مون يشارك في قمة آبيك اليوم الجمعة

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من المقرر أن يشارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، عبر الفيديو اليوم الجمعة.وسوف تركز القمة الثامنة والعشرون لمنتدى آبيك على التنسيق داخل المجموعة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وبحث الفرص والتحديات الرئيسية، وكيفية ضمان تحقيق مكاسب متساوية.كما تناقش القمة التي تبدأ في الساعة 8 مساء بتوقيت كوريا، سبل التغلب على الأزمة الصحية وتسريع التعافي الاقتصادي، والتعاون في مجال المناخ والبيئة، وتعزيز التنمية المستدامة.وسوف يتحدث الرئيس "مون" عن سبل حل مشكلة سلاسل التوريد العالمية، ومسألة التحول الرقمي، كطرق لتسريع التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، كما سيشرح مساهمة كوريا الجنوبية في الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك التبرع باللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض.وبعد القمة، يخطط قادة آبيك لإصدار إعلان "بوتراجايا 2040"، وهو عبارة عن خطة عمل لآبيك لتعزيز التجارة والاستثمار، والسعي إلى تحقيق نمو مستدام وشامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2040.