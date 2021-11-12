كوريا تفوز على الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب الإمارات العربية المتحدة بهدف مقابل لا شيء في مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت أمس الخميس على ملعب "كويانغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وأحرز "هوانغ هي تشان" الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 36 من الشوط الأول.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد كوريا إلى 11 نقطة بثلاثة انتصارات وتعادلين، لتحتفظ بالمركز الثاني في المجموعة الأولى بعد إيران، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر في عام 2022.وسوف يتأهل أفضل فريقين من المجموعتين الأولى والثانية إلى بطولة كأس العالم.وسوف تلتقي كوريا الجنوبية في المباراة القادمة مع العراق يوم الأربعاء في الدوحة.