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السياسية

سيول وجاكرتا تتفقان بشأن المدفوعات المتأخرة في مشروع المقاتلة المشترك

Write: 2021-11-12 10:39:11

سيول وجاكرتا تتفقان بشأن المدفوعات المتأخرة في مشروع المقاتلة المشترك

Photo : YONHAP News

توصلت كوريا الجنوبية وإندونيسيا إلى اتفاق بشأن مدفوعات جاكرتا المتأخرة لمشروع تطوير المقاتلة المشترك.
وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الخميس إن وزارة الدفاع الإندونيسية وافقت على الاحتفاظ بالتزاماتها المالية في المشروع.
وفي عام 2010، وافقت إندونيسيا على تحمل 20% من تكلفة المشروع البالغ 8.8 تريليون وون، لتطوير طائرة مقاتلة تسمى "كيه إف -21" بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، من عام 2015 حتى عام 2028، لكنها توقفت عن سداد المدفوعات في عام 2017، وبلغ حجم المتأخرات 800 مليار وون.
وبموجب الاتفاقية الأخيرة، وافقت إندونيسيا على الاحتفاظ بحصتها البالغة 20%، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل بشأن موعد وكيفية الدفع، كما وافقت على دفع 30% من إجمالي التكاليف العينية.
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