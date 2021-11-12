رقم قياسي جديد في عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة

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بلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في كوريا من ذوي الحالات الخطيرة 473 أمس، ليسجل رقما قياسيا جديدا.يشار إلى أن المرضى من ذوي الحالات الخطيرة هم المرضى الذين يواجهون صعوبات في التنفس بشكل طبيعي، ومن ثم يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعية.وقدج اتضح أن أكثر من 80% منهم هم من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.ونتيجة لزيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، زادت نسبة انشغال الأسرّة الخاصة بالمرضى ذوي الحالات الحرجة بحوالي 58% ، وبحوالي 59% في المستشفيات المسؤولة عن الأمراض الوبائية.وقالت الحكومة الكورية إنه ليس هناك مشكلة كبيرة في القدرات الطبية على التعامل مع أولئك المرضى، مؤكدة على عدم ضرورة مناقشة خطة للطوارئ حتى الآن.لكن رئيسة هيئة الوقاية من الأمراض "جونغ اون كيونغ" كانت قد صرحت أمس أمام البرلمان بأنه إذا استمر الوضع الحالي، فسوف يستمر الحفاظ على مستوى الحجر الصحي أو تشديده أكثر، بدلا من تخفيفه.