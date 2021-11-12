إنشاء خطوط ساخنة بين القوات البحرية والجوية الكورية والروسية

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من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط هاتفية ساخنة بين السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والروسية.وصرحت وزارة الدفاع الكورية أمس بأن البلدين أبرما مذكرة للتفاهم حول إنشاء وتشغيل شبكة للاتصالات المباشرة بين قواتهما الجوية والبحرية في غضون هذا العام.وكان الجانبان قد أبرما اتفاقية لمنع التحركات العسكرية الخطيرة في شهر نوفمبر من عام 2002 ثم بدأتا في مناقشة إنشاء شبكة للاتصالات المشتركة بين سلطاتهما العسكرية، واتفقا على نصوص مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم بشكل نهائي.وحضر إلى مراسم توقيع المذكرة المنسق الدولي "كيم صانغ جين" في وزارة الدفاع الكورية، بينما حضر من الجانب الروسي "فيكتور كالغانوف" نائب مدير مركز الدفاع الوطني.وبهذه المناسبة، توقعت وزارة الدفاع الكورية أن يؤدي إبرام المذكرة إلى تعزيز الثقة والتواصل بين السلطات العسكرية في البلدين، ومنع حدوث اشتباكات عرضية في الجو والبحر، وأن تساهم في تخفيف التوتر وإرساء السلام في المنطقة.كما توقعت أن يؤدي إنشاء هذه الخطوط الهاتفية المباشرة بين القوات الجوية في البلدين إلى منع حدوث اشتباكات عرضية في المنطقة الجوية الكورية.