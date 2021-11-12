البرلمان يعزل النائب كواك صانغ دو بعد إثارة اتهامات ضده بالرشوة

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عقد البرلمان الكوري جلسة عامة صباح اليوم قرر فيها الموافقة على عزل النائب المستقل "كواك صانغ دو" على خلفية اتهامات بالرشوة.وكان النائب "كواك" قد أعرب عن نيته الاستقالة من عضوية البرلمان قبل شهر، بعد إثارة جدل حول تلقي ابنه 5 مليارات وون، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين ومائة وسبعين ألف دولار، كمكافآة تقاعد من قبل شركة "هوا تشون ديه يو".وأعرب النائب "كواك" عن موقفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه يأسف على مضايقة الشعب، لكنه أكد مرة أخرى أنه ليس لديه أي علاقة بمشروع تطوير منطقة "ديه جانغ" أو شركة "هوا تشون ديه يو".ونتيجة لعزله، فقد "كواك" الحق في عدم التعرض للاعتقال كنائب برلماني، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ النيابة العامة في تكثيف التحقيقات معه، حيث تنوي استدعاءه بصفته مشتبها به في غضون الأسبوع القادم.ويذكر أن النيابة العامة تشتبه في أن النائب السابق "كواك" تلقى 5 مليارات وون من خلال ابنه، مقابل تقديم المساعدة في تكوين كونسورتيوم بنك "هانا" الذي شاركت فيه شركة "هوا تشون ديه يو".وكشفت عن أنه طلب من رئيس مجموعة هانا المالية "كيم جونغ تيه" عدم تقويض الكونسورتيوم في عام 2015 الذي شهد تفعيل مشروع تطوير منطقة "ديه جانغ".