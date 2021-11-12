هروب دبلوماسي أمريكي بعد حادث تصادم سيارة

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هرب دبلوماسي أمريكي لدى كوريا بعد أن ارتكب حادث تصادم خفيف مع سيارة تاكسي.ورغم أن سائق سيارة التاكسي طلب منه وقف سيارته إلا أنه لم يتوقف، وبالتالي تتبع السائق سيارة الدبلوماسي الأمريكي لمسافة حوالي كيلومتر حتى وصولها إلى قاعدة عسكرية أمريكية.وبعد أن تأكد بعض الجنود من هوية الدبلوماسي، سمحوا له بدخول القاعدة.وكان الدبلوماسي الذي ارتكب الحادث هو السكرتير الثاني في السفارة الأمريكية، وكان معه داخل السيارة مرافقون.وقد ذهبت الشرطة إلى موقع الحادث وطلبت منهم النزول من السيارة، إلا أن ركاب السيارة رفضوا الخضوع لفحص الكحول أو أي تحقيقات، ودخلوا إلى القاعدة الأمريكية وهم يركبون السيارة.وتعليقا على ذلك، قالت السفارة الأمريكية إنها لا تتفق مع ما أعلن في هذا الشأن، وأنها لن تقدم أي تصريحات حتى يتم الانتهاء من التحقيقات ذات الصلة.من جانبها صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها تجري تحقيقات في الحادث.ويذكر أنه إذا قررت السفارة الأمريكية ممارسة حصانتها الدبلوماسية فسوف يكون من المستحيل فرض عقوبة جنائية على الدبلوماسي الأمريكي، حيث إن الحكومة الكورية ليس لديها الحق في إخضاع الدبلوماسيين الأجانب للمحاكمة.