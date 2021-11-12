مهرجانات موسمية متنوعة في مختلف أنحاء كوريا

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قررت الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية تنظيم عدد من المهرجانات بعد بدء الدخول في المرحلة الأولى من نظام التعايش مع كورونا، بعد أن كانت قد أوقفت تلك المهرجانات الموسمية بسبب الوباء.وسوف تكون ظروف إقامة المهرجانات كبيرة الحجم أفضل بعد بدء المرحلة الثانية من التعايش مع كورونا يوم 13 ديسمبر، وذلك إذا لم يحدث أي تغيرات في الخطة الحكومية في هذا الشأن، بسبب عوامل مثل زيادة انتشار العدوى.وتقول الحكومات المحلية إنه خلال المرحلة الثانية سيمكن إقامة فعاليات يتجمع فيها عشرات الآلاف من الناس بعد إزالة القيود عن تلك المهرجانات التي سيتم فيها تطبيق نظام الدخول بناء على شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.ومع استئناف إقامة المهرجانات التي كان يتم تقليصها أو تأجيلها حتى الآن، سيمكن التمتع بأشياء جديرة بالأكل أو المشاهدة في مختلف أماكن المهرجانات في كوريا.وتعلق الحكومات المحلية آمالا كبيرة على تفعيل الأنشطة الاقتصادية فيها من خلال إقامة تلك المهرجانات، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.