رئيس الوزراء الكوري يعتذر عن انتهاكه لقواعد الحجر الصحي

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قدم رئيس الوزراء الكوري "كيم بو غيوم" اعتذارا للشعب بعد أن نشرت "كي بي إس" خبرا حول حضوره غداء تجمع فيه 11 شخصا، في انتهاك لقواعد الحجر الصحي.وقال في كلمة ألقاها في اجتماع لمراجعة وتنسيق الشؤون الوطنية الراهنة عقد في المجمع الحكومي في سيول اليوم، إنه كان يتوجب عليه حضور ذلك الغداء من أجل صديق، معترفا أنه قد انتهك قواعد الحجر الصحي بغض النظر عن الأسباب التي دعته إلى ذلك.وشدد "كيم" على أنه سيراجع نفسه بشكل صارم حتى لا يكرر مثل هذا الخطأ في المستقبل.ووفقا لكي بي إس، كان رئيس الوزراء قد تناول الغداء مع 10 زملاء درسوا معه في نفس الجامعة، في منزل رئيس الوزراء في حي "سام تشونغ" في سيول يوم 6 من هذا الشهر، ولأن عدد الحاضرين كان 11 شخصا فإن ذلك يعد انتهاكا لقواعد الحجر الصحي، حيث يُسمح حاليا بتنظيم لقاءات شخصية في حدود 10 أشخاص، في منطقة العاصمة الكبرى.