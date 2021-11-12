إطلاق لجنة مستقلة في كوريا لدراسة التفاعلات المحتملة للقاحات كورونا

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أنشأت الحكومة الكورية لجنة مكونة من خبراء لتحليل العلاقة السببية بين لقاحات كورونا والآثار الجانبية الضارة الناتجة عنها، اليوم الجمعة.وسوف تقوم اللجنة المستقلة لسلامة اللقاحات، المكونة من 22 عضوا من الأكاديمية الوطنية للطب في كوريا، بإجراء مراجعات شاملة للحالات المحلية والخارجية، والدراسات السريرية.كما ستضع اللجنة معايير علمية لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين اللقاحات والآثار السلبية، وتسعى إلى مراجعة سلامة اللقاحات وتخفيف القلق الاجتماعي.وبينما يتمثل دور لجنة التعويضات الحالية في تقييم العلاقة السببية في حالات محددة، فإن اللجنة الجديدة ستنظر في مجموع السكان ككل.وسوف يمكن للنتائج الجديدة التي ستصدر عن لجنة السلامة المستقلة أن تغير من النتائج السابقة الصادرة عن مراجعة لجنة التعويضات.