استجواب شخصية رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي مرة أخرى

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استدعى وكلاء النيابة العامة الذين يحققون في فضيحة تطوير أراضي مدينة "صونغ نام" شخصية رئيسية في القضية للمزيد من الاستجواب مرة أخرى.وظهر "كيم مان بيه"، الذي يعد أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه يو" لإدارة الأصول، للاستجواب في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية صباح أمس الأحد. وتعد هذه هي ثالث مرة يتم فيها استجوابه منذ أن كان قد تم وضعه في الحبس الاحتياطي مطلع الشهر الجاري. وفي الأسبوع الماضي، رفض الخضوع للاستجواب مرتين متذرعا بحالته الصحية.ويعتزم الادعاء إجراء تحقيقات إضافية في خيانة الاتهامات الموجهة إلى "كيم" بخيانة الثقة في مشروع التطوير وتقديمه للمحاكمة قبل انتهاء حبسه الاحتياطي اليوم الاثنين القادم.ويواجه "كيم" اتهامات بإلحاق خسائر بأكثر من 110 مليارات وون لشركة "صونغ نام" لتطوير الأراضي، من خلال تصميم خطة تربح مع رئيس الشركة السابق بالإنابة "يو دونغ كيو"، والتي استفاد منها مستثمرو القطاع الخاص. كما يُزعم أن "كيم" وعد بمنح "يو" 70 مليار وون.