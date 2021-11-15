مرشحو الرئاسة يواصلون حملاتهم الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع

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واصل المرشحون الرئاسيون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حملاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع لجذب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام القادم. وفي هذا السياق، زار "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم حوض بناء السفن التابع لشركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية في جزيرة "كو جيه" والتقى بالعمال النقابيين والإدارة هناك. وقال "لي" إنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق ببيع شركة بناء السفن إلى منافستها المحلية "هيون ديه" للصناعات الثقيلة، لكنه سيعمل على منع عمليات التسريح الجماعي غير العادلة خلال عملية إعادة الهيكلة. كما زار "لي" مؤسسة كوريا لصناعات الفضاء في "سا تشون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، ومستشفى الصليب الأحمر في "كو تشانغ"، والتقى بالسكان هناك. من جانبه، حضر "يون صوك يول" المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، المباراة الأولى في دوري البيسبول في كوريا الجنوبية، في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس في إستاد "غو تشوك سكاي دوم" في جنوب سيول. ومن ناحية أخرى، قالت "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة التقدمي الصغير خلال ظهورها على قناة "كي بي إس" أمس الأحد، إنها لا تؤمن بتشكيل تحالف بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم. أما "آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير، فقال إن غرق الفرقاطة البحرية الكورية الجنوبية "تشون آن" في عام 2010 كان ناتجا عن هجوم بطوربيد شنته كوريا الشمالية.